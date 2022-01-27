Убийцу девушки и ее семилетнего брата поймали в Асбесте 20 лет спустя

В совершении преступления обвинен 44-летний мужчина, ранее судимый за разбой, нанесение травм и кражи. Как полагает следствие, причиной расправы над девушкой и ребенком стали ювелирные украшения, которые обвиняемый украл после совершения двойного убийства.
Трагедия произошла 29 апреля 2001 года. Мужчина убил 19-летнюю девушку ударом по голове, а ее семилетнего брата задушил. Тела детей обнаружила их мать, сообщает «КП-Екатеринбург».
Учитывая, что прошло 20 лет, вопрос о применении сроков давности будет решать суд. Как разъясняет Верховный суд РФ — когда за преступление грозит пожизненное заключение, человек в любом случае привлекается к уголовной ответственности.