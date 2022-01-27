Убийцу девушки и ее семилетнего брата поймали в Асбесте 20 лет спустя

Убийцу девушки и ее семилетнего брата поймали в Асбесте 20 лет спустя
Убийцу девушки и ее семилетнего брата поймали в Асбесте 20 лет спустя
Сегодня, 16:07ПроисшествияФото: 1MI
Убийство 19-летней девушки и ее младшего брата, произошедшее весной 2001 года, было раскрыто в Асбесте.

В совершении преступления обвинен 44-летний мужчина, ранее судимый за разбой, нанесение травм и кражи. Как полагает следствие, причиной расправы над девушкой и ребенком стали ювелирные украшения, которые обвиняемый украл после совершения двойного убийства.

Трагедия произошла 29 апреля 2001 года. Мужчина убил 19-летнюю девушку ударом по голове, а ее семилетнего брата задушил. Тела детей обнаружила их мать, сообщает «КП-Екатеринбург».

Учитывая, что прошло 20 лет, вопрос о применении сроков давности будет решать суд. Как разъясняет Верховный суд РФ — когда за преступление грозит пожизненное заключение, человек в любом случае привлекается к уголовной ответственности.

Материалы по теме:
Асбестзадержаниедвойное убийство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы