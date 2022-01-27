В Нижнем Тагиле заключенный пытался застрелиться гвоздями

31 октября прошлого года в ИК-13 в Нижнем Тагиле осужденный попытался свести счеты с жизнью. 36-летний мужчина выкрал пневматический гвоздезабивной пистолет, после он был найден с ранениями головы. Ранее осужденному отказали в условно-досрочном освобождении.

31 октября в 10 утра заключенный взломал дверь в цехе по распиловке леса, после чего взял пневматический гвоздезабивной пистолет. Сотрудники колонии успели доставить пострадавшего в Горбольницу № 4 Нижнего Тагила, где врачи диагностировали проникающие ранения головы из-за гвоздей, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Перед происшествием, пояснили в ГУФСИН, пострадавшему суд отказал в условно-досрочном освобождении. Мужчина состоял на учете как склонный к суициду. Был не согласен с тем, что суд дважды отказал в УДО. Тут колония не принимает решения по освобождению. За то время, пока он был в учреждении, у него одни взыскания были, ни одного поощрения,рассказывает TagilCity.ru подполковник внутренней службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. В 2018 году мужчина был осужден по двум статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Сначала суд назначил ему условное наказание, затем сменил приговор на четыре года колонии общего режима. Со слов знакомого с ситуацией источника редакции TagilCity.ru, медикам удалось спасти пострадавшего, однако после полученных травм осужденный полностью ослеп. Данное обстоятельство, с его слов, стало показанием к его освобождению из ИК-13. В конце 2021 года освободился медицинским показаниям по постановлению Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», пояснил Александр Левченко.

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