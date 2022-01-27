В Нижнем Тагиле заключенный пытался застрелиться гвоздями

В Нижнем Тагиле заключенный пытался застрелиться гвоздями
В Нижнем Тагиле заключенный пытался застрелиться гвоздями
Сегодня, 14:03ПроисшествияУльяна СавинаФото: 1MI
31 октября прошлого года в ИК-13 в Нижнем Тагиле осужденный попытался свести счеты с жизнью. 36-летний мужчина выкрал пневматический гвоздезабивной пистолет, после он был найден с ранениями головы. Ранее осужденному отказали в условно-досрочном освобождении.

31 октября в 10 утра заключенный взломал дверь в цехе по распиловке леса, после чего взял пневматический гвоздезабивной пистолет. Сотрудники колонии успели доставить пострадавшего в Горбольницу № 4 Нижнего Тагила, где врачи диагностировали проникающие ранения головы из-за гвоздей, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Перед происшествием, пояснили в ГУФСИН, пострадавшему суд отказал в условно-досрочном освобождении.

Мужчина состоял на учете как склонный к суициду. Был не согласен с тем, что суд дважды отказал в УДО. Тут колония не принимает решения по освобождению. За то время, пока он был в учреждении, у него одни взыскания были, ни одного поощрения,рассказывает TagilCity.ru подполковник внутренней службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

В 2018 году мужчина был осужден по двум статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Сначала суд назначил ему условное наказание, затем сменил приговор на четыре года колонии общего режима.

Со слов знакомого с ситуацией источника редакции TagilCity.ru, медикам удалось спасти пострадавшего, однако после полученных травм осужденный полностью ослеп. Данное обстоятельство, с его слов, стало показанием к его освобождению из ИК-13.

В конце 2021 года освободился медицинским показаниям по постановлению Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», пояснил Александр Левченко.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
колонияГУФСИНсуицидзаключенныйик-13Нижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы