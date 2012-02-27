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«Предотвращено покушение на Владимира Путина» - информационная служба Первого канала
Сюжеты:
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«Предотвращено покушение на Владимира Путина» - информационная служба Первого канала

27 февраля 2012, 12:35ПроисшествияВалерия Лошкарева
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