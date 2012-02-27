«Предотвращено покушение на Владимира Путина» - информационная служба Первого канала

По данным Первого телеканала, предполагаемые исполнители этого преступления были задержаны в Одессе при участии Службы безопасности Украины (СБУ). Канал называл их «бандитами, находившимися в международном розыске». Орудие покушения - специальные противобортные мины с «ударным ядром», предназначенные для борьбы с бронетехникой - они уже якобы завезли в Москву и спрятали в районе Кутузовского проспекта. Называется и имя одного из задержанных - это Адам Осмаев. На допросе он заявил, что сообщники собирались взорвать правительственный кортеж сразу после президентских выборов 4 марта. Подготовка, по его словам, была на стадии завершения. Первый канал отмечает, что инструктировал задержанных главарь чеченского бандподполья Доку Умаров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью «Интерфаксу» не стал опровергать эту информацию. От комментариев он отказался.

Адам Осмаев и его брат Асланбек были задержаны в Одессе 4 февраля. ФСБ России объявила их в международный розыск в связи с подозрением в подготовке терактов. В Службе безопасности Украины заявили, что во время захвата в съемной квартире Осмаевых нашли взрывчатку.

«Кавказский узел» напоминает, что братьев объявили в розыск в связи со взрывом 4 января на Тираспольской улице в Одессе. Там случился взрыв в квартире в доме 24. В результате находившийся там уроженец Чечни Руслан Мадаев погиб на месте, гражданин Казахстана был госпитализирован с ожогами, Адам Осмаев, который находился в этой же квартире непосредственно перед взрывом, сумел скрыться. Источник агентства УНИАН в милиции Одессы заявил, что взорвалась бомба, которую подозреваемые готовили для покушения на крупного местного грузоперевозчика. Затем начальник одесского областного уголовного розыска Андрей Пинигин сообщил, что версии о подготовке теракта в Одессе или заказного убийства не подтвердились. Согласно его информации, уроженцы Северного Кавказа приехали в Одессу, чтобы просто «залечь на дно», а чтобы не терять времени, тренировались в изготовлении взрывчатки из подручных средств.

Из-за неумелого обращения со взрывчатыми веществами и произошел пожар. В Одессе они ничего не планировали - они готовили взрывы в России пояснил Пинигин.