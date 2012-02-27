Прокуратура перечислила тагильские предприятия, отравлявшие воздух, несмотря на предупреждения

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе прокуратуры Свердловскойобласти, в конце января 2012 года в связи с установившейся безветреннойпогодой в Нижнем Тагиле сложилась неблагоприятная экологическаяобстановка, «отравляющая» жизнь его жителям. В связи с поступившимисигналами граждан предприятиям ОАО «НТМК», ОАО НПК «Уралвагонзавод», ОАО«Котельно-радиаторный завод», ОАО «Уралхимпласт» было предписаноуменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Однако при проверке в цехах «Уралвагонзавода» обнаружили следующее: водном из цехов не прекращалась работа станка порезки труб и дробеметногобарабана, в другом – периодически работал бетонно-растворный узел. На«Котельно-радиаторном заводе» должна была быть произведена остановкавсего технологического оборудования одного из литейных цехов, чего такжесделано не было.

«Уралхимпласт», свою очередь, вообще производил работу в обычном режиме –без предусмотренных ограничений по выбросу вредных веществ в атмосферу.Так, в период действия режима неблагоприятных метеорологических условийбыли отмечены 2 степени опасности в одном из цехов, нарушалисьтребования экологического законодательства, происходила приемка фенола,пропарка цистерн, пропарка линии щелочи.