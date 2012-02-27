В Нижнем Тагиле водитель Волги наехал на женщину
27 февраля 2012, 13:08Происшествия
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Вчера, 26 февраля, в 11:50 произошло ДТП, в котором получила сотрясение мозга тагильчанка 1962 года рождения.
По данным отделения пропаганды нижнетагильского ГИБДД, наезд на женщину совершил водитель автомобиля ГАЗ-3110, мужчина 1988 года рождения. Произошло это на улице Верескова на ГГМ. По предварительным данным, ДТП произошло по причине нарушения водителем пункта 10.1 ПДД, а именно несоответствие скорости движения конкретным условиям.
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