В Нижнем Тагиле водитель Волги наехал на женщину

По данным отделения пропаганды нижнетагильского ГИБДД, наезд на женщину совершил водитель автомобиля ГАЗ-3110, мужчина 1988 года рождения. Произошло это на улице Верескова на ГГМ. По предварительным данным, ДТП произошло по причине нарушения водителем пункта 10.1 ПДД, а именно несоответствие скорости движения конкретным условиям.