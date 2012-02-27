В результате столкновения двух Тойот в Нижнем Тагиле пострадали двое детей (фото)
В минувшую пятницу на Вагонке произошло ДТП, в результате которого пострадали пассажиры обеих столкнувшихся машин, в том числе двое детей.
Происшествие случилось на перекрестке улиц Энтузиастов и Тимирязева. Водитель автомобиля Тойота, мужчина 1987 года рождения, следовал по улице Энтузиастов, которая на данном участке является второстепенной. На пересечении с улицей Тимирязева он, не уступив дорогу, столкнулся с автомобилем Тойота, за рулем которого был мужчина 1955 года рождения.
Стоит отметить, что все участники дорожного движения были пристегнутыремнями безопасности, а дети перевозились в детских удерживающихустройствах. По мнению сотрудников отделения пропаганды Нижнетагильского ГИБДД, именно этот фактор облегчил последствияаварии. По предварительным данным, ДТП произошло по причине нарушения п.13.9 ПДД водителем 1987 года рождения. Ведь он, двигаясь повторостепенной дороге, не уступил транспортному средству,приближавшемуся по главной дороге.
Фото предоставлено отделением пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»
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