В результате столкновения двух Тойот в Нижнем Тагиле пострадали двое детей (фото)

Происшествие случилось на перекрестке улиц Энтузиастов и Тимирязева. Водитель автомобиля Тойота, мужчина 1987 года рождения, следовал по улице Энтузиастов, которая на данном участке является второстепенной. На пересечении с улицей Тимирязева он, не уступив дорогу, столкнулся с автомобилем Тойота, за рулем которого был мужчина 1955 года рождения.