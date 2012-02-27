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В результате столкновения двух Тойот в Нижнем Тагиле пострадали двое детей (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В результате столкновения двух Тойот в Нижнем Тагиле пострадали двое детей (фото)

27 февраля 2012, 17:22Происшествия
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