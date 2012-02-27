В Свердловской области убит 2-летний ребенок и ранен его 4-летний брат

По данным старшего помощника по взаимодействию со СМИ СК РФ по Свердловской области Александра Шульги, злодеяния были совершены в ночь на 26 февраля. Младший ребенок был еще жив, когда его и брата ранеными обнаружили правоохранители. В больнице 2-летний мальчик скончался от сильных ножевых ранений, одно из которых было в районе шеи.