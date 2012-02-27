В Свердловской области убит 2-летний ребенок и ранен его 4-летний брат
27 февраля 2012, 11:02Происшествия
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Убийство одного и ранение другого ребенка совершено сожителем матери детей в деревне Палецкова Байкаловского района. Мужчина совершил преступления ночью, когда женщина и мальчики спали, будучи пьяным.
По данным старшего помощника по взаимодействию со СМИ СК РФ по Свердловской области Александра Шульги, злодеяния были совершены в ночь на 26 февраля. Младший ребенок был еще жив, когда его и брата ранеными обнаружили правоохранители. В больнице 2-летний мальчик скончался от сильных ножевых ранений, одно из которых было в районе шеи.
В полицию о случившемся сообщила бабушка детей, узнавшая обо всем со слов матери пострадавших. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 30-летний мужчина. Сейчас они устанавливают возможные мотивы совершения преступлений. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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