Понятно, почему в Тагиле проблемы с ЖКХ: начальник управления Валерий Кузьминых, похоже, брал взятки

Как стало известно, Валерия Кузьминых задержали 26 февраля в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» сотрудниками ОЭБ и ПК при поддержке бойцов ОМОН по материалу проверки по факту вымогательства денежных средств. Это стало возможным после получения сигнала о вымогательстве отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Нижнего Тагила.

Оказывается, несколько месяцев назад, поступил сигнал, что сотрудник Управления ЖКХ предлагает за вознаграждение решение вопросов по участию компаний в конкурсных процедурах и их гарантированной победе. Конкретно речь о конкурсе в выборе подрядчика для проведения капитального ремонта жилого дома на ул. Карла Маркса. Информацию довели до сведения Главы города, и было принято решение о проведении комплекса мероприятий по задержанию мошенника.

Есть вероятность, что это далеко не единичный случай, скорее всего, такая «помощь» стояла на потоке, и в системе могут быть замешаны и недобросовестные подрядчики, которые легко шли на условия, а также и другие сотрудники управления. Но с этим еще предстоит разобраться, тем более, что Глава города открыто борется с коррупцией со стороны муниципальных служащих. К слову, если у вас есть информация о даче или получении взяток, необходимо ее сообщить в МВД Нижнего Тагила - каждый сигнал проверяется.

Что касается Валерия Кузьминых, то он был назначен начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города и приступил к своим новым обязанностям 12 декабря 2012 года (12.12.12 - видимо, в красивую дату в Нижнем Тагиле начался маленький конец света). В Администрации города В.А. Кузьминых «трудился» с 2005 года, работая главным специалистом, заведующим сектором по бытовому обслуживанию населения комитета по развитию потребительского рынка, специалистом отдела торговли и бытового обслуживания управления по развитию потребительского рынка и услуг. С января 2011 года работал начальником отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ленинского района.

Добавим, не так давно, в январе 2013 года сотрудники полиции разоблачили граждан, вымогавших 1 миллион 200 тысяч рублей за поддельное постановление Главы города. Напомним, члены кооператива, арендующие земельные участки у города, намеревались получить разрешение на регистрацию земельных владений в частную собственность. Злоумышленники пообещали председателю кооператива оказать содействие и добиться положительного результата в подписании необходимого Постановления Главы города Нижний Тагил.