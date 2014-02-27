Понятно, почему в Тагиле проблемы с ЖКХ: начальник управления Валерий Кузьминых, похоже, брал взятки
Против начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации Нижнего Тагила Валерия Кузьминых возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество по ч.3 ст.30, ч.3 ст. 159 УК РФ. Сейчас чиновник задержан, ведется расследование.
Как стало известно, Валерия Кузьминых задержали 26 февраля в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» сотрудниками ОЭБ и ПК при поддержке бойцов ОМОН по материалу проверки по факту вымогательства денежных средств. Это стало возможным после получения сигнала о вымогательстве отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Нижнего Тагила.
Оказывается, несколько месяцев назад, поступил сигнал, что сотрудник Управления ЖКХ предлагает за вознаграждение решение вопросов по участию компаний в конкурсных процедурах и их гарантированной победе. Конкретно речь о конкурсе в выборе подрядчика для проведения капитального ремонта жилого дома на ул. Карла Маркса. Информацию довели до сведения Главы города, и было принято решение о проведении комплекса мероприятий по задержанию мошенника.
Есть вероятность, что это далеко не единичный случай, скорее всего, такая «помощь» стояла на потоке, и в системе могут быть замешаны и недобросовестные подрядчики, которые легко шли на условия, а также и другие сотрудники управления. Но с этим еще предстоит разобраться, тем более, что Глава города открыто борется с коррупцией со стороны муниципальных служащих. К слову, если у вас есть информация о даче или получении взяток, необходимо ее сообщить в МВД Нижнего Тагила - каждый сигнал проверяется.
Что касается Валерия Кузьминых, то он был назначен начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города и приступил к своим новым обязанностям 12 декабря 2012 года (12.12.12 - видимо, в красивую дату в Нижнем Тагиле начался маленький конец света). В Администрации города В.А. Кузьминых «трудился» с 2005 года, работая главным специалистом, заведующим сектором по бытовому обслуживанию населения комитета по развитию потребительского рынка, специалистом отдела торговли и бытового обслуживания управления по развитию потребительского рынка и услуг. С января 2011 года работал начальником отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ленинского района.
Добавим, не так давно, в январе 2013 года сотрудники полиции разоблачили граждан, вымогавших 1 миллион 200 тысяч рублей за поддельное постановление Главы города. Напомним, члены кооператива, арендующие земельные участки у города, намеревались получить разрешение на регистрацию земельных владений в частную собственность. Злоумышленники пообещали председателю кооператива оказать содействие и добиться положительного результата в подписании необходимого Постановления Главы города Нижний Тагил.
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