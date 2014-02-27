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Понятно, почему в Тагиле проблемы с ЖКХ: начальник управления Валерий Кузьминых, похоже, брал взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Понятно, почему в Тагиле проблемы с ЖКХ: начальник управления Валерий Кузьминых, похоже, брал взятки

27 февраля 2014, 13:20Происшествия
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