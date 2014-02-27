Танк столкнулся с легковушкой: обычное для Нижнего Тагила ДТП (ВИДЕО)

Вот что рассказали в пресс-службе УВЗ коллегам из e1 о произошедшем:

Танк двигался по специальному проезду от УВЗ в сторону полигона. Есть место, где специальный проезд пересекает трассу. На этом перекрёстке есть светофор. Виновник вчерашнего происшествия – водитель легкового авто, который проигнорировал запрещающий сигнал и решил проскочить между спецтехникой и машиной сопровождения. Но не успел.

К счастью, в аварии люди не пострадали. Однако автомобиль получил серьезные повреждения. Напомним, в последний раз появление танка в городе Нижний Тагил прогремело буквально на всю планету. Тогда посреди бела дня перед удивленным автомобилистом пронесся представитель военной техники.

Видеозапись с сайта e1