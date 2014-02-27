Танк столкнулся с легковушкой: обычное для Нижнего Тагила ДТП (ВИДЕО)
27 февраля 2014, 13:40Происшествия
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Вчера, 26 февраля, в Нижнем Тагиле случилось дорожно-транспортное происшествие. На дорогах города танк столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2112.
Вот что рассказали в пресс-службе УВЗ коллегам из e1 о произошедшем:
Танк двигался по специальному проезду от УВЗ в сторону полигона. Есть место, где специальный проезд пересекает трассу. На этом перекрёстке есть светофор. Виновник вчерашнего происшествия – водитель легкового авто, который проигнорировал запрещающий сигнал и решил проскочить между спецтехникой и машиной сопровождения. Но не успел.
К счастью, в аварии люди не пострадали. Однако автомобиль получил серьезные повреждения. Напомним, в последний раз появление танка в городе Нижний Тагил прогремело буквально на всю планету. Тогда посреди бела дня перед удивленным автомобилистом пронесся представитель военной техники.
Видеозапись с сайта e1
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