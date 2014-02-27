В Нижнем Тагиле будут судить командира воинской части из Режа. Минобороны потеряло более 3,5 млн рублей

Обвиняется этот человек в халатности, опустошившей казну на три с половиной миллиона рублей. Не соответствующие действительности акты сдачи-приемки оказанных услуг по наведению порядка и содержанию чистоты в военном городке подписывались Мезиным, а тем временем Минобороны перечисляло «Славянке» деньги, сообщает издание aktualno.

Нижнетагильский гарнизонный военный суд будет разбираться в этом деле, ведь Минобороны планирует вернуть ушедшие по ошибке средства. После того, как Мезина уличили в злоупотреблении, он был отстранен от должности.

Кстати, ОАО «Славянка», находящаяся под ведомством «Оборонсервиса», уже широко известна из-за расследований по хищениям средств Минобороны. Фигурантом одного из крупных дел стал экс-генеральный директор компании Александр Елькин. Ущерб от его мошеннической деятельности оценивается суммой более 85 миллионов рублей.