С крыши дома на улице Газетная на тагильчан может упасть кусок бетона (ФОТО)

У дома №65 на улице Газетная на крыше имеется что-то наподобие труб. Скорее всего, это выходы вентиляции дома. Журналист TagilCity.ru заметил, что одна из таких «труб» уже долгое время находится в поврежденном состоянии. Она дала трещину и одна её половина наклонилась и грозит рано или поздно упасть.