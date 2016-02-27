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С крыши дома на улице Газетная на тагильчан может упасть кусок бетона (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С крыши дома на улице Газетная на тагильчан может упасть кусок бетона (ФОТО)

27 февраля 2016, 13:50ПроисшествияДенис Таратонов
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