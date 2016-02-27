С крыши дома на улице Газетная на тагильчан может упасть кусок бетона (ФОТО)
27 февраля 2016, 13:50ПроисшествияДенис Таратонов
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До наступления весны осталось менее трех суток. На протяжении февраля уже несколько раз случались оттепели, которые вызывали падение с крыш Нижнего Тагила льда и снега. К этому тагильчане уже привыкли. Но как они отреагируют, если на них с крыши упадёт приличный кусок бетона?
Сюжеты: Нижний Тагил
У дома №65 на улице Газетная на крыше имеется что-то наподобие труб. Скорее всего, это выходы вентиляции дома. Журналист TagilCity.ru заметил, что одна из таких «труб» уже долгое время находится в поврежденном состоянии. Она дала трещину и одна её половина наклонилась и грозит рано или поздно упасть.
Стоит ли говорить о том, что внизу находится оживленная улица. Возможно, опасности нет. На крыше есть металлическая ограда, вот только неизвестно, сумеет ли она выдержать вес возможного обломка.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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