Личности устроивших бойню с гранатой во дворе Уралмаша в Екатеринбурге установлены

Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств и лиц, причастных к инциденту в уральской столице, произошедшему 24 февраля в 13:55 на Уралмаше.

В настоящее время уже известно, что стрелявший из травматического оружия и бросивший гранату – разные люди. Один из них, 35-летний Александр, названный СМИ гранатометчиком, оказался ранее судимым за угоны, кражи и операции с наркотиками мужчиной. В определенных кругах он известен под прозвищем «Король».

Подозреваемый задержан и во всем признался. При допросе он объяснил, что между ним и еще одним мужчиной произошел конфликт. В результате некто Антон Янцев 1986 г. р. выстрелил из травматического оружия, а Александр бросил гранату, которая взорвалась и повредила стоявший во дворе автомобиль Chevrolet Lacetti.

В настоящее время стрелявший мужчина разыскивается полицией. Граждан, знающих о местонахождении Антона Янцева, просят сообщить об этом по телефонам: «02» или по круглосуточному «телефону доверия» 8 (343) 358 71 61. При этом конфиденциальность гарантируется.