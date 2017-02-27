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Личности устроивших бойню с гранатой во дворе Уралмаша в Екатеринбурге установлены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Личности устроивших бойню с гранатой во дворе Уралмаша в Екатеринбурге установлены

27 февраля 2017, 18:00Происшествия
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