Укравший сигареты из ночного ларька подросток задержан в Нижнем Тагиле

23 февраля, в День защитника Отечества, в 05:30, в дежурную часть полиции обратилась заведующая хлебного магазина. Она сообщила о совершенном хищении товара.

По ее словам, несколько минут назад к окну для ночной торговли подошел юноша. Пока продавец была занята товаром, молодой человек успел украсть сигареты на сумму 700 рублей. Женщина заметила это и окликнула его, но было уже поздно: подросток убежал.

На место ЧП выехала группа оперативников, криминалист и кинолог с собакой. «По горячим следам» преступника задержать не удалось. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попал 16-летний подросток, который нигде не учился и не работал, состоял на учете в ПДН. Ранее он попадал в руки правоохранительных органов за мелкое хищение.

Несовершеннолетний воспитывается матерью, которая привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Подростка задержали. Он признался в содеянном. В настоящее время юноша проверяется на причастность к подобным преступлениям, совершенным в Нижнем Тагиле.