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57 пожарных и 17 единиц техники тушили промышленный ангар в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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57 пожарных и 17 единиц техники тушили промышленный ангар в Екатеринбурге (ВИДЕО)

27 февраля, 06:35Происшествия
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