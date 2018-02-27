57 пожарных и 17 единиц техники тушили промышленный ангар в Екатеринбурге (ВИДЕО)

26 февраля загорелся ангар на промышленной площадке на проспекте Космонавтов. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. Чтобы потушить горящий промышленный объект были привлечены 57 спасателей и 17 единиц спецтехники. Вся операция заняла около часа.