Двух стоматологов в Екатеринбурге лишили работы из-за повреждения нерва пациента
27 февраля, 11:30Происшествия
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Запрет на занятие профессиональной деятельностью из-за повреждения тройничного нерва при лечении зуба пациента вынесен на два года.
Сюжеты: Екатеринбург
В ноябре 2014 года в частную стоматологическую клинику Екатеринбурга обратился мужчина. После костной пластики ему установили 6 имплантатов, но при этом допустили повреждение ветви тройничного нерва. В результате этого у мужчины онемела часть лица.
По факту причинения вреда средней тяжести здоровью в отношении двух стоматологов было возбуждено уголовное дело. Как пишет «Екатеринбург в эфире», один из врачей не имел сертификата и профессиональной переподготовки по стоматологии.
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