Екатеринбуржец убил свою сожительницу в День защитника Отечества

Обвиняемый и его сожительница выпивали у себя в квартире по улице Миномётчиков. Сожительнице, добавим, было 62-года.

В какой-то момент между собутыльниками произошёл конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и ударил женщину в область шеи несколько раз. Пострадавшая от полученных ран умерла на месте происшествия. Убийца сам заявил о случившемся в полицию, рассказали в СК РФ по региону.

Следователи работают по этому делу, поскольку нужно собрать и закрепить доказательственную базу. В скором времени материалы дела по статье 105 УК РФ будут переданы в суд. Обвиняемый был привлечён к проверке на месте убийства, в ходе которой он в деталях рассказал о произошедшем в роковой вечер.