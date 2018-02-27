Полиция не ищет: вещи погибшей пенсионерки пропали с места ДТП под Нижним Тагилом

3 декабря в районе коллективного сада «Капасиха» на Свердловском шоссе 79-летний пенсионер на иномарке «Рено Логан» насмерть сбил 57-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась до приезда бригады скорой помощи. В аварии пострадал еще один 75-летний пенсионер. У него врачи констатировали травму ноги.

На место ДТП практически сразу же приехал родственник погибшей Роман, однако личных вещей женщины на месте уже не было.

У нее были два пакета и небольшая дамская сумочка, в которой находились ключи от дома, а также квартиры. Здесь же был кошелек и что-то из документов рассказывает TagilCity.ru Роман.

На месте аварии работал наряд ДПС. Сотрудник службы сообщил Роману, что вещи действительно были разбросаны по дороге, но после исчезли:

Сотрудник ДПС по фамилии Климчук, работавший на месте ДТП, сказал мне, что вещи были, он видел на дороге их. Но потом они куда-то «пропали» говорит мужчина.

Также вещи погибшей видел и второй пострадавший. Роману он рассказал, что ручную кладь женщины раскидало по проезжей части на десятки метров.

Мне второй пострадавший в аварии говорил, что вещи из пакета разлетелись по дороге и обочине. А в морге нам выдали только одежду, в которую была одета погибшая рассказал TagilCity.ru родственник жертвы ДТП.

С собой, по данным родственников, у женщины была связка ключей от нескольких разных жилых помещений. После пропажи всех вещей им пришлось менять все дверные замки.

С места аварии пропали в том числе ключи от дома отца, - рассказала редакции TagilCity.ru Людмила, дочь гражданского мужа погибщей. - Мне пришлось заменить замки. Мы опасаемся: ключи ведь пропали. Отец прожил с погибшей в любви и согласии 15 лет, он в сильном стрессе. И я за него переживаю.

Найти информацию о тех, кто мог украсть вещи с места ДТП, пока так и не удалось. 27 декабря родственники пенсионерки обратились в Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» по адресу ул. Островского, 7. Заявление у семьи погибшей принял старший оперативный дежурный, майор Емельянов. Однако вскоре обратившимся сообщили, что дело закрыто, потому что найти вещи практически невозможно.

Сказали, что не установили, что такие вещи были вообще, поэтому и смысла тратить на это время нет говорит Роман.

По словам Романа, в полиции не опрашивали второго пострадавшего в аварии, а также других свидетелей - в том числе сотрудников ГИБДД, видевших личные вещи погибшей или просто находившихся на месте аварии. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.