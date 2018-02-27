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Полиция не ищет: вещи погибшей пенсионерки пропали с места ДТП под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция не ищет: вещи погибшей пенсионерки пропали с места ДТП под Нижним Тагилом

27 февраля, 18:45ПроисшествияЛев Истомин
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