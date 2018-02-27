Рабочий лишился ноги после травмы на строительном объекте в Екатеринбурге
27 февраля, 10:05Происшествия
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Мастера участка одной из строительных компании Екатеринбурга подозревают в нарушении требований охраны труда, из-за чего рабочему пришлось ампутировать ногу.
Сюжеты: Екатеринбург
2 октября 2017 года мастер участка, находясь на объекте по улице Горького, нарушил порядок действий, предусмотренных схемой строповки. В результате один из рабочих получил травму левой ноги, которую затем пришлось ампутировать.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ, руководству организации вынесли представление. Материалы дела были переданы в суд.
Санкция по предъявленной статье подразумевает лишение свободы на срок до 1 года, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Ситуация с потерей конечности произошла несколько дней назад и в Нижнем Тагиле — 19 февраля работнику «Евраз НТМК» отрезало ступню железнодорожным составом на станции «Западная».
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