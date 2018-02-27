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Воровки из Александровского пассажа были замечены в магазине на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воровки из Александровского пассажа были замечены в магазине на ГГМ в Нижнем Тагиле

27 февраля, 17:45ПроисшествияИрина Анисимова
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