Воровки из Александровского пассажа были замечены в магазине на ГГМ в Нижнем Тагиле

Напомним, тагильчанка по имени Дарья обратилась в сети с просьбой о помощи в поиске грабительниц, которые 22 февраля вытащили из ее рюкзака кошелек на эскалаторе торгового центра. В сети было размещено видео с лицами предполагаемых воровок. Предполагаемые преступницы разыскиваются полицией Нижнего Тагила.

Лица злоумышленниц из пассажа оказались знакомы еще одной тагильчанке. Она рассказала, что незадолго до этого видела их в магазине «Кировский» на ГГМ.

В четверг в Кировском на ГГМ эти же дамы пытались и в мою сумку залезть, не получилось. Кошелек у меня в руке был, а я по телефону в этот момент разговаривала рассказала жительница Нижнего Тагила Юлия.

По ее словам, попытка кражи у женщин провалилась.

Я заметила, одна сразу к выходу пошла, вторая начала чушь нести, что ей без очереди надо зажигалку купить. Они пользуются моментом, когда на кассе женщины сумки расстегнутые держат, доставая кошельки. Они искусственно создают ощущение толпы, подходят очень близко, и сразу не понимаешь, что происходит пояснила тагильчанка.

Заявление в полицию Юлия не писала, так как злоумышленницы были вовремя замечены и не успели ничего похитить.

У меня не успели вытащить, заявлять мне нечего по факту. Очень надеюсь, что их поймают поделилась жительница Нижнего Тагила.

Лица с видео ранее были опознаны еще одной жительницей Нижнего Тагила, у которой кошелек был вытащен в магазине «Эконом» возле вокзала.