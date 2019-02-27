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12 нелегалов задержаны полицией и ФСБ на строящейся школе №100 в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 нелегалов задержаны полицией и ФСБ на строящейся школе №100 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:53ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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