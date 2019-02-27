12 нелегалов задержаны полицией и ФСБ на строящейся школе №100 в Нижнем Тагиле

По сообщению источников редакции TagilCity.ru, иностранцы были доставлены в полицию для составления протоколов об административных правонарушениях.

Подрядчиком, занимающимся возведением здания школы №100 в Нижнем Тагиле, является компания «Урал Инжиниринг» депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кагилева. За разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ и оснащение здания технологическим оборудованием и мебелью компания получит более 850 миллионов рублей.

Представитель генподрядчика заявил, что нелегалы являются сотрудниками субподрядных организаций.

У нас все люди, допущенные на строительную площадку, с документами. Но здесь работают и субподрядные организации, которые приводят рабочих, все вопросы к ним,прокомментировал TagilCity.ru произошедшее заместитель генерального директора компании-генподрядчика строительства «Урал Инжиниринг» Виталий Ветров.

Директор школы №100 Дмитрий Язовских также подтвердил TagilCity.ru проведение оперативных мероприятий, но отметил, что контроль за нарушение рабочими миграционного законодательства не входит в его компетенцию.