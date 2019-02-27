Погиб пассажир: Hyundai Tucson столкнулся с фурой на дороге Верхняя Тура – Качканар

В дневное время суток управляющий автомобилем марки Hyundai Tucson мужчина не исполнил требование дорожного знака «Стоп» и повернул направо. В результате водитель, выехав на перекресток, не справился с управлением. Иномарка выехала на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик DAF.