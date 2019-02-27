Погиб пассажир: Hyundai Tucson столкнулся с фурой на дороге Верхняя Тура – Качканар
Сегодня, 18:54ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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27 февраля на дороге Верхняя Тура – Качканар водитель Hyundai Tucson не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком DAF.
В дневное время суток управляющий автомобилем марки Hyundai Tucson мужчина не исполнил требование дорожного знака «Стоп» и повернул направо. В результате водитель, выехав на перекресток, не справился с управлением. Иномарка выехала на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик DAF.
Фура направлялась из Качканара в Екатеринбург. В результате столкновения 45-летний мужчина, находящийся на переднем сидении иномарки, погиб. В момент ДТП в машине сработали подушки безопасности. Водитель Hyundai и второй пассажир получили травмы разной степени тяжести.
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Водитель и пассажиры иномарки являются жителями Качканарского ГО, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.
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