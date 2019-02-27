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Погиб пассажир: Hyundai Tucson столкнулся с фурой на дороге Верхняя Тура – Качканар
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погиб пассажир: Hyundai Tucson столкнулся с фурой на дороге Верхняя Тура – Качканар

Сегодня, 18:54ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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