Свердловчанин подозревается в убийстве двух мужчин
Сегодня, 19:56ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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Красноуфимский суд заключил под стражу на два месяца 47-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двух знакомых 62 и 64 лет.
Убийство было совершено в селе Русская Тавра. 18 февраля в населенном пункте были обнаружены два тела со множественными травмами головы.
Предполагаемая версия произошедшего – бытовая ссора в ходе употребления спиртосодержащих напитков.
Задержанный мужчина ранее имел судимость, сейчас ему инкриминируется статья «Убийство двух лиц». Максимальная мера наказания – пожизненное лишение свободы, информирует СУ СК РФ по региону.
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