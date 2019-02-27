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Свердловчанин подозревается в убийстве двух мужчин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанин подозревается в убийстве двух мужчин

Сегодня, 19:56ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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