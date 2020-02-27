На Урале задержана торговавшая огнестрельным оружием банда
Сегодня, 18:50ПроисшествияФото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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В Свердловской области сотрудниками Федеральной службы безопасности совместно с МВД задержана группировка, занимающаяся торговлей огнестрельным оружием, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Число членов организованной преступной группы не уточняется, но известно, что все они жители Среднего Урала. При обысках у них найдены автомат АК-74, пистолет-пулемет CZ-25, 15 пистолетов и револьвер. Также члены банды хранили комплектующие к оружию — стволы, барабаны, затворы, УСМ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».
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