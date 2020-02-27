На Урале задержана торговавшая огнестрельным оружием банда

Число членов организованной преступной группы не уточняется, но известно, что все они жители Среднего Урала. При обысках у них найдены автомат АК-74, пистолет-пулемет CZ-25, 15 пистолетов и револьвер. Также члены банды хранили комплектующие к оружию — стволы, барабаны, затворы, УСМ.