Следователи установили причину смерти рабочего на территории ЖБИ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:04ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Следственный отдел Тагилстроевского района выяснил причину гибели рабочего 25 февраля на территории ЖБИ. По вердикту ведомства, смерть носит не криминальный характер.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Вскрытие тела проводилось сегодня. Следователь по делу рассказал TagilCity.ru, что мужчина скончался из-за болезней сердца.
Причина смерти не криминальная. Он умер от болезней сердца, рассказал следователь.
Напомним, 25 февраля в 16:40 на территории ЖБИ в технический колодец упал мужчина, который работал вместе с бригадой. Очевидцы вызвали спасателей, но мужчина скончался до их прибытия.
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