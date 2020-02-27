В Екатеринбурге беременная девушка умерла после посещения женской консультации
Сегодня, 18:16ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
26 февраля 29-летняя жительница Екатеринбурга, будучи на восьмом месяце беременности, умерла после посещения женской консультации на улице Старых Большевиков, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Девушке стало плохо, она упала в обморок. Медики скорой помощи доставили ее в больницу № 23. Однако ни девушку, ни ребенка спасти не удалось.
По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку. Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, следователи устанавливают все обстоятельства смерти. Также проверяется качество оказания медицинской помощи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей