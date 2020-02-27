В Екатеринбурге умер архитектор, которого избили двое мужчин за сделанное замечание
Сегодня, 20:01ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожилой архитектор из Екатеринбурга, которого в январе избили на улице двое мужчин, умер в больнице, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Находясь в одном из кафе города, архитектор Александр Кротов сделал замечание двум нетрезвым мужчинам, попросив их не шуметь. На улице мужчины избили Кротова. После этого родственники нашли его в больнице. Мужчина был без сознания, у него произошел инсульт. Кротов пробыл в больнице полтора месяца, но так и не пришел в сознание.
Полицейским удалось задержать одного подозреваемого, который оказался бывшим сотрудникам МЧС. Суд оставил его под подпиской о невыезде.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей