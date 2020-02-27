В Нижнем Тагиле при столкновении иномарки с КАМАЗом пострадала школьница
Сегодня, 16:19ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Утром 27 февраля в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобиля Lifan и КАМАЗа. В аварии пострадала 14-летняя пассажирка иномарки, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель Lifan, двигаясь по улице Индустриальной со стороны улицы Циолковского, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки — 14-летняя девочка, которая сидела на переднем сидении пристегнутая ремнем безопасности.
С ЗЧМТ и сотрясением головного мозга пострадавшая госпитализирована в детскую городскую больницу.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что шины автомобиля Lifan не соответствуют нормам эксплуатации в зимний период. В связи с этим водитель машины привлечен к административной ответственности.
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