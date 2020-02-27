В Нижнем Тагиле при столкновении иномарки с КАМАЗом пострадала школьница

Водитель Lifan, двигаясь по улице Индустриальной со стороны улицы Циолковского, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки — 14-летняя девочка, которая сидела на переднем сидении пристегнутая ремнем безопасности.