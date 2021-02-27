16 пожарных тушили ночью баню и дом на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 26 февраля в 22.35. На площади 140 квадратных метров сгорели кровля и перекрытие бани. Также огонь повредил надворные постройки и кровлю частного жилого дома, находящегося рядом.
Пожар тушили четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава. Огнеборцы справились с возгоранием в течение часа, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 00.27.
Напомним, 26 февраля тагильчанин решил распилить в гараже свой старый автомобиль. Из-за использования болгарки машина загорелась. В результате гараж и имущество в нем сгорели, мужчина не пострадал.