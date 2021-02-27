16 пожарных тушили ночью баню и дом на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

16 пожарных тушили ночью баню и дом на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:42ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле ночью сгорели баня и дом на Тагилстрое

Баня, надворные постройки и частный жилой дом сгорели ночью на улице Огнеупорная на Тагилстрое в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 26 февраля в 22.35. На площади 140 квадратных метров сгорели кровля и перекрытие бани. Также огонь повредил надворные постройки и кровлю частного жилого дома, находящегося рядом.

Пожар тушили четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава. Огнеборцы справились с возгоранием в течение часа, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 00.27.

Напомним, 26 февраля тагильчанин решил распилить в гараже свой старый автомобиль. Из-за использования болгарки машина загорелась. В результате гараж и имущество в нем сгорели, мужчина не пострадал.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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