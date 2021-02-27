Хотел уйти от столкновения: в Екатеринбурге Ford врезался в Nissan

Инцидент произошел на перекрестке улиц Степана Разина и Фурманова. Nissan находился на встречной полосе и ожидал разрешающий сигнал светофора, когда в него врезался водитель Ford.
Он хотел уйти от столкновения и выехал на встречную машину. Сложно понять логику водителя, зачем он повернул на встречку,рассказали изданию Е1 свидетели происходящего.
Во время инцидента, сообщили в местном отделении пропаганды ГИБДД, никто не пострадал.
Напомним, 27 февраля в Екатеринбурге, на улице 8 марта занесло водителя грузовика, из-за чего он вылетел на столб и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Ssang Yong.