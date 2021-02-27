Хотел уйти от столкновения: в Екатеринбурге Ford врезался в Nissan

Хотел уйти от столкновения: в Екатеринбурге Ford врезался в Nissan

Сегодня, 19:52ПроисшествияФото: E1.RU
Водитель Ford хотел избежать столкновения с Lada, остановившейся перед ним, но врезался в Nissan в Екатеринбурге.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Степана Разина и Фурманова. Nissan находился на встречной полосе и ожидал разрешающий сигнал светофора, когда в него врезался водитель Ford.

Он хотел уйти от столкновения и выехал на встречную машину. Сложно понять логику водителя, зачем он повернул на встречку,рассказали изданию Е1 свидетели происходящего.

Во время инцидента, сообщили в местном отделении пропаганды ГИБДД, никто не пострадал.

Видео:YouTube-канал "E1.RU"

Напомним, 27 февраля в Екатеринбурге, на улице 8 марта занесло водителя грузовика, из-за чего он вылетел на столб и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Ssang Yong.

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Екатеринбург
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