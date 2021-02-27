Легковой автомобиль загорелся на трассе в Нижнем Тагиле

Возгорание произошло на площади четыре квадратных метра, в результате чего сгорел автомобиль Lada Largus, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пожар был потушен в течение двух минут. На месте возгорания работали семь человек состава, а также две единицы техники.
МЧС напоминает, что у каждого автомобилиста должен быть при себе огнетушитель. Также важно вовремя проверять свою машину на исправность.
Напомним, в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль на подземной парковке. В результате возгорания никто из людей не пострадал.