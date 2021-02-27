Легковой автомобиль загорелся на трассе в Нижнем Тагиле

Легковой автомобиль загорелся на трассе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:54ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Легковой автомобиль загорелся в Нижнем Тагиле на Серовском тракте. Пожар произошел около 03.00 по местному времени.

Возгорание произошло на площади четыре квадратных метра, в результате чего сгорел автомобиль Lada Largus, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар был потушен в течение двух минут. На месте возгорания работали семь человек состава, а также две единицы техники.

МЧС напоминает, что у каждого автомобилиста должен быть при себе огнетушитель. Также важно вовремя проверять свою машину на исправность.

Напомним, в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль на подземной парковке. В результате возгорания никто из людей не пострадал.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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