МИД РФ занялся историей о похищении в Узбекистан семилетнего мальчика из Асбеста

МИД РФ занялся историей о похищении в Узбекистан семилетнего мальчика из Асбеста

Сегодня, 18:53ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Историей о похищении семилетнего мальчика из Асбеста, которого бабушка увезла в Узбекистан, занялись МИДы двух стран.

Также ситуация была обговорена с представителем МИД России в Екатеринбурге Александром Харловым, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.

Они поставили задачу перед консульскими службами Узбекистана по этому направлению. Те встретились с семьей и проверили условия проживания ребенка,рассказал Мороков.

Отмечается, что на данный момент мальчик ходит в гимназию. По факту случившегося было заведено уголовное дело о похищении.

Напомним, мальчик уехал в Узбекистан в сопровождении бабушки еще в конце лета 2019 года. Мать дала на это нотариальное согласие, однако на родину ребенок так и не вернулся.

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