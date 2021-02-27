Мужчину с ребенком в коляске сбил во дворе Екатеринбурга водитель «Волги» и скрылся

Мужчину с ребенком в коляске сбил во дворе Екатеринбурга водитель «Волги» и скрылся

Сегодня, 11:21ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Екатеринбуржца с коляской, в которой был двухлетний ребенок, во дворе дома сбил автомобилист, а затем скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел 26 февраля рядом с домом на улице Сыромолотова, 7. Предварительно установлено, что водитель «Волги» ехал по дворовой территории. Он сбил мужчину с коляской, в которой был ребенок, а затем скрылся с места ДТП. По словам пострадавшего, он и сын возвращались с прогулки. Автомобиль задел его правой стороной, после чего мужчина упал, а коляска откатилась и опрокинулась.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя «Волги». 53-летний мужчина за 28 лет вождения привлекался за нарушение ПДД 16 раз. пишет Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении за оставление водителем места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). Ему грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, в конце января 2020 года в Нижнем Тагиле водитель грузового автомобиля «Газель» наехал на девочку во дворе на Красном Камне и уехал. У нее бал диагностирован перелом пальца на ноге.

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Екатеринбург
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