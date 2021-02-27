Получил перелом: четырехлетнего мальчика зажало дверью трамвая в Екатеринбурге

Получил перелом: четырехлетнего мальчика зажало дверью трамвая в Екатеринбурге

Сегодня, 10:27ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Четырехлетнего мальчика зажало дверью в трамвае в Екатеринбурге. В результате происшествия ребенок получил перелом кисти.

Инцидент произошел 26 февраля вечером на улице Блюхера. Ребенок ехал из детского сада с бабушкой, пишет Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Женщина вышла на остановке первая. Затем она хотела взять внука на руки, но в этот момент двери закрылись, а водитель поехал. Из-за этого мальчик упал. В больнице у него диагностировали перелом кисти.

Трамваем управляла 22-летняя девушка со стажем вождения четыре года. По ее словам, она не заметила ребенка.

Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге водитель автобуса зажал в дверях 33-летнюю пассажирку, которая ехала со своей дочерью. Он протащил ее по асфальту двадцать метров, женщина получила перелом ноги.

Сюжеты:
Екатеринбург
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