Получил перелом: четырехлетнего мальчика зажало дверью трамвая в Екатеринбурге

Инцидент произошел 26 февраля вечером на улице Блюхера. Ребенок ехал из детского сада с бабушкой, пишет Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Женщина вышла на остановке первая. Затем она хотела взять внука на руки, но в этот момент двери закрылись, а водитель поехал. Из-за этого мальчик упал. В больнице у него диагностировали перелом кисти.
Трамваем управляла 22-летняя девушка со стажем вождения четыре года. По ее словам, она не заметила ребенка.
Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге водитель автобуса зажал в дверях 33-летнюю пассажирку, которая ехала со своей дочерью. Он протащил ее по асфальту двадцать метров, женщина получила перелом ноги.