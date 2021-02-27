«Прибыло 10 пожарных расчетов»: посетители ТЦ «DEPO» были эвакуированы ночью в Тагиле

«Прибыло 10 пожарных расчетов»: посетители ТЦ «DEPO» были эвакуированы ночью в Тагиле

Сегодня, 15:54ПроисшествияФото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"
Посетители «Мягкого кинотеатра» в торговом центре «DEPO» в Нижнем Тагиле были массово эвакуированы сотрудниками МЧС.

Инцидент произошел 26 февраля около 23.00. По словам очевидцев, к ТЦ прибыло 10 пожарных расчетов.

Гардероб не работал, а на улице было -20. Посетителям самим пришлось брать свои вещи, сообщил подписчик группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Видео:паблик "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"

В торговом центре произошло короткое замыкание без последующего горения, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Возникло задымление. Сработали автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Посетители и сотрудники эвакуировались, пострадавших нет, пояснили в ведомстве.

Напомним, 26 февраля около 14.40 в Нижнем Тагиле также были эвакуированы посетители торгового центра напротив ДК «Юбилейный» на улице Фрунзе. Задымление произошло из-за короткого замыкания электропроводки, пострадавших нет.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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