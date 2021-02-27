«Сказал, что пошел вешаться»: пропавший пенсионер разыскивается в Екатеринбурге

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается пропавший пенсионер Василий Столбов. Заявление о пропаже написал его пасынок 10 февраля. По его словам, последний раз с отчимом он разговаривал по телефону 3 февраля. Больше пропавший на связь не выходил.