«Сказал, что пошел вешаться»: пропавший пенсионер разыскивается в Екатеринбурге

Владимир Некрасов ушел из дома на Елизавете 22 февраля в 9.00. Родным он сказал, что идет гулять.
Ушел и не брал трубку, а потом ответил и сказал, что пошел вешаться, рассказала E1 дочь пенсионера.
Родственники написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к поисковым отрядам.
На момент пропажи мужчина был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном, горнолыжные штаны из болони черного цвета, черные кожаные ботинки и черную шапку с отворотом.
Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается пропавший пенсионер Василий Столбов. Заявление о пропаже написал его пасынок 10 февраля. По его словам, последний раз с отчимом он разговаривал по телефону 3 февраля. Больше пропавший на связь не выходил.