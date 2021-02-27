«Сказал, что пошел вешаться»: пропавший пенсионер разыскивается в Екатеринбурге

«Сказал, что пошел вешаться»: пропавший пенсионер разыскивается в Екатеринбурге

Сегодня, 11:54ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
63-летнего мужчину, который ушел из дома 22 февраля и пропал, ищут в Екатеринбурге.

Владимир Некрасов ушел из дома на Елизавете 22 февраля в 9.00. Родным он сказал, что идет гулять.

Ушел и не брал трубку, а потом ответил и сказал, что пошел вешаться, рассказала E1 дочь пенсионера.

Родственники написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к поисковым отрядам.

На момент пропажи мужчина был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном, горнолыжные штаны из болони черного цвета, черные кожаные ботинки и черную шапку с отворотом.

Фото:Поисковый отряд «Прорыв»

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается пропавший пенсионер Василий Столбов. Заявление о пропаже написал его пасынок 10 февраля. По его словам, последний раз с отчимом он разговаривал по телефону 3 февраля. Больше пропавший на связь не выходил.

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