Скончавшуюся в Хургаде свердловскую туристку транспортируют в Екатеринбург

Скончавшуюся в Хургаде свердловскую туристку транспортируют в Екатеринбург

Сегодня, 18:27ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Туристку из Екатеринбурга, которая скончалась в Хургаде, транспортируют домой уже 28 февраля.

Похороны свердловчанки пройдут в Екатеринбурге, пишет Е1.

Похороны будут 3 марта, мы на эту дату ориентируемся — так логистика выстраивается. Сначала повезут до Москвы. Я сам только ночью оттуда прилетел,сообщил брат погибшей женщины.

Родственники также сообщили, что благодаря собранным средствам, им удалось закрыть все долги, которые скопились в клинике Хургады за время лечения екатеринбурженки. На похороны женщины они будут собирать нужную сумму своими силами.

Напомним, жительница Екатеринбурга так и не смогла выйти из комы после инсульта, случившегося во время пребывания в Египте. Из-за локдауна она не смогла выехать обратно, поэтому екатеринбурженке пришлось дожидаться открытия границ. Именно в тот момент женщина впала в кому.

Сюжеты:
Екатеринбург
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