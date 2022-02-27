«Газель» под Екатеринбургом улетела в кювет из-за маневра легковушки

«Газель» под Екатеринбургом улетела в кювет из-за маневра легковушки
«Газель» под Екатеринбургом улетела в кювет из-за маневра легковушки
Сегодня, 10:03ПроисшествияФото: 1MI

Легковушка на Полевском тракте под Екатеринбургом спровоцировала ДТП

На Полевском тракте под Екатеринбургом 26 февраля произошла дорожная авария с участием легковушки и «Газели».

Грузовик ехал из Полевского, когда ему «в лоб» выехал встречный легковой автомобиль. Марку машины сидевшая в «Газели» на пассажирском кресле женщина не запомнила. Но, по ее словам, она была похожа на отечественный универсал Lada Largus.

Чтобы не столкнуться, гражданский муж пассажирки вывернул руль вправо. «Газель» оказалась в кювете, а виновник дорожной аварии скрылся.

В результате ДТП люди не пострадали, а вот машина восстановлению не подлежит, сообщает «КП- Екатеринбург».

Днем ранее в ДТП на Березовском тракте под Екатеринбургом в аварию попали Toyota Corolla и Kia Rio. На место происшествия выезжали оперативные службы. Пострадавших пришлось вызволять из покореженных машин с помощью специальных инструментов, отмечают в региональном управлении МЧС.

Сюжеты:
Екатеринбург
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