«Газель» под Екатеринбургом улетела в кювет из-за маневра легковушки

Грузовик ехал из Полевского, когда ему «в лоб» выехал встречный легковой автомобиль. Марку машины сидевшая в «Газели» на пассажирском кресле женщина не запомнила. Но, по ее словам, она была похожа на отечественный универсал Lada Largus.
Чтобы не столкнуться, гражданский муж пассажирки вывернул руль вправо. «Газель» оказалась в кювете, а виновник дорожной аварии скрылся.
В результате ДТП люди не пострадали, а вот машина восстановлению не подлежит, сообщает «КП- Екатеринбург».
Днем ранее в ДТП на Березовском тракте под Екатеринбургом в аварию попали Toyota Corolla и Kia Rio. На место происшествия выезжали оперативные службы. Пострадавших пришлось вызволять из покореженных машин с помощью специальных инструментов, отмечают в региональном управлении МЧС.