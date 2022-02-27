«Газель» под Екатеринбургом улетела в кювет из-за маневра легковушки

Грузовик ехал из Полевского, когда ему «в лоб» выехал встречный легковой автомобиль. Марку машины сидевшая в «Газели» на пассажирском кресле женщина не запомнила. Но, по ее словам, она была похожа на отечественный универсал Lada Largus.