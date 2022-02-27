Лжесотруднику портала Госуслуг отдал 350 тысяч рублей житель Верхней Пышмы

Лжесотруднику портала Госуслуг отдал 350 тысяч рублей житель Верхней Пышмы
Лжесотруднику портала Госуслуг отдал 350 тысяч рублей житель Верхней Пышмы
Сегодня, 14:32ПроисшествияФото: 1MI
350 тысяч рублей лишился житель Верхней Пышмы после того, как ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками портала государственных услуг.

Полиция Верхней Пышмы 26 февраля получила три заявления о мошеннических действиях. В общей сложности сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

Одним из потерпевших стал мужчина 1971 года рождения. Он рассказал, что ему позвонила девушка и представилась сотрудником портала государственных услуг. Она сообщила, что на имя мужчины пытаются оформить кредит и пообещала, что перезвонит сотрудник банка.

После этого потерпевшему позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Он рассказал, что в отношении мужчины совершается мошенничество и попросил следовать указаниям «кредитного специалиста».

Дальше уже к работе подключился «специалист». Он попросил проехать в банк и заполнить документы для оформления договора. После завершения процедуры мошенники потребовали перевода всех средств на «безопасные счета».

Средства мужчина перевел на номер телефона, который указали неизвестные, сообщили в МО МВД «Верхнепышминское».

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