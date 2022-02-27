Лжесотруднику портала Госуслуг отдал 350 тысяч рублей житель Верхней Пышмы

350 тысяч рублей лишился житель Верхней Пышмы после того, как ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками портала государственных услуг.

Полиция Верхней Пышмы 26 февраля получила три заявления о мошеннических действиях. В общей сложности сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей. Одним из потерпевших стал мужчина 1971 года рождения. Он рассказал, что ему позвонила девушка и представилась сотрудником портала государственных услуг. Она сообщила, что на имя мужчины пытаются оформить кредит и пообещала, что перезвонит сотрудник банка. После этого потерпевшему позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Он рассказал, что в отношении мужчины совершается мошенничество и попросил следовать указаниям «кредитного специалиста». Дальше уже к работе подключился «специалист». Он попросил проехать в банк и заполнить документы для оформления договора. После завершения процедуры мошенники потребовали перевода всех средств на «безопасные счета». Средства мужчина перевел на номер телефона, который указали неизвестные, сообщили в МО МВД «Верхнепышминское». Мошенники взломали аккаунт екатеринбуржца на «Госуслугах» и набрали микрозаймов

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