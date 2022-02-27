Учительница погибла в Тагиле после ДТП с инкассаторским авто на пешеходном переходе

Учительница погибла в Тагиле после ДТП с инкассаторским авто на пешеходном переходе
Учительница погибла в Тагиле после ДТП с инкассаторским авто на пешеходном переходе
Сегодня, 16:57ПроисшествияФото: 1MI
Вечером 26 февраля автомобиль инкассаторов сбил молодую тагильчанку на улице Ильича. Девушка пересекала дорогу по пешеходному переходу, после аварии ее госпитализировали, но в больнице она скончалась. Погибшая работала в школе №9, ей было менее 30 лет, рассказали редакции TagilCity.ru коллеги тагильчанки.

Столкновение произошло в районе 20 часов субботы, рассказывают очевидцы. На месте работали сотрудники ГИБДД, сейчас им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Предварительно известно, что Эльнара Мамедова пересекала проезжую часть по ПДД, по переходу вблизи торгового центра.

Ей не было и 30 лет, молодая совсем. Мужа и детей не было, жила она с мамой. Сегодня директор объявил, мы не можем поверить, поделилась с редакцией TagilCity.ru сотрудник школы.

Коллеги погибшего педагога и редакция TagilCity.ru выражают искренние соболезнования родным и близким Эльнары Мамедовой.

Фото:Инцидент Нижний Тагил

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Нижний ТагилЭксклюзив
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