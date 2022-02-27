Учительница погибла в Тагиле после ДТП с инкассаторским авто на пешеходном переходе

Столкновение произошло в районе 20 часов субботы, рассказывают очевидцы. На месте работали сотрудники ГИБДД, сейчас им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Предварительно известно, что Эльнара Мамедова пересекала проезжую часть по ПДД, по переходу вблизи торгового центра.
Ей не было и 30 лет, молодая совсем. Мужа и детей не было, жила она с мамой. Сегодня директор объявил, мы не можем поверить, поделилась с редакцией TagilCity.ru сотрудник школы.
Коллеги погибшего педагога и редакция TagilCity.ru выражают искренние соболезнования родным и близким Эльнары Мамедовой.