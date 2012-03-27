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Отправитель посылки, наделавшей шума в Нижнетагильском почтамте, будет наказан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отправитель посылки, наделавшей шума в Нижнетагильском почтамте, будет наказан

27 марта 2012, 18:23ПроисшествияВалерия Лошкарева
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