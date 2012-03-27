Отправитель посылки, наделавшей шума в Нижнетагильском почтамте, будет наказан

Как сообщили в пресс-службе УФПС, будет наказан отправитель «опасной» посылки, обнаруженной в Нижнем Тагиле. Напомним, 24 марта в цехе обработки страховой почты Нижнетагильского почтамта при сортировке было выявлено подозрительное ЕМS-отправление с резким запахом. Работники цеха изолировали подозрительную находку в отдельное помещение и оперативно передали информацию в правоохранительные органы.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники городского отделения МВД, а также МЧС. Посылка была обследована на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Как оказалось, в посылке перевозились две бутылки промышленного уксуса, одна из которых разбилась при транспортировке.