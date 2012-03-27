Отправитель посылки, наделавшей шума в Нижнетагильском почтамте, будет наказан
В посылке переправлялись две бутылки промышленного уксуса, одна из которых разбилась при транспортировке.
Как сообщили в пресс-службе УФПС, будет наказан отправитель «опасной» посылки, обнаруженной в Нижнем Тагиле. Напомним, 24 марта в цехе обработки страховой почты Нижнетагильского почтамта при сортировке было выявлено подозрительное ЕМS-отправление с резким запахом. Работники цеха изолировали подозрительную находку в отдельное помещение и оперативно передали информацию в правоохранительные органы.
На место происшествия сразу прибыли сотрудники городского отделения МВД, а также МЧС. Посылка была обследована на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Как оказалось, в посылке перевозились две бутылки промышленного уксуса, одна из которых разбилась при транспортировке.
После завершения оперативной проверки о случившемся был извещен отправитель данной посылки. Им оказалось юридическое лицо, сдавшее на отправку запрещенные к пересылке предметы в закрытом виде. И теперь, в соответствии со статьи 60 Правил оказания услуг почтовой связи, отправитель понесет ответственность за вред, причиненный другим пользователям и лицам, занятым обработкой почтовых отправлений.