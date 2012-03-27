Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых в угоне «Оки» и «Газели»

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, брошенную «Оку» сотрудники ГИБДД обнаружили 25 марта в с.Мурзинка при патрулировании данного участка. Инспекторы ДПС обратиливнимание на признаки угона: соединенные напрямую провода зажигания исломанную рулевую колонку. «Ока» была угнана 19 марта от дома № 15 поул. Восточная.

Ранее, 21 марта около 01:10, неизвестные проникли в салон автомашиныГАЗ-3302, припаркованной во дворе дома № 29 по ул. Победы, и скрылись внеизвестном направлении.

Полицейские вышли на след подозреваемых угонщиков. Ими оказались двоежителей г.Нижнего Тагила 1993 года рождения, которых удалось задержатьпо месту их жительства.

В отдел полиции при общении со следователем задержанные признались в угоне данных транспортных средств.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.