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Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых в угоне «Оки» и «Газели»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых в угоне «Оки» и «Газели»

27 марта 2012, 10:05Происшествия
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