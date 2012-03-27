Свердловчанин незаконно продавал вещи с олимпийской символикой
Предприниматель из Режа продавал спортивную одежду с олимпийской символикой без необходимых документов.
В магазине, принадлежащем предпинимателю, находились 2 спортивных курткис надписью «RussianOlympicTeam», изображением пяти переплетающихсяколец и олимпийского огня, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В нарушение требований законодательства об организации и о проведенииXXII Олимпийских зимних игр у предпринимателя отсутствовали документы,подтверждающие законность введения продукции с олимпийской символикой вгражданский оборот сообщили в пресс-службе ведомства.
Наличие на товарах олимпийской символики вводило потребителей взаблуждение относительно производителя и качества предлагаемойпродукции, добавили в прокуратуре.
Предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией изъятого товара.
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