Тагильчанка перевела 15 тысяч рублей на счет оператора связи в Самаре
27 марта 2012, 13:16Происшествия
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63-летняя пенсионерка через терминал положила 15 тысяч рублей на незнакомый телефон.
Как рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД, в ночь с субботы на воскресенье у женщины зазвонил сотовый телефон. Когда она ответила, то услышала: «Мама, я попал в полицию. Нужно 70 тысяч рублей». Женщина объяснила своему якобы сыну, что такой суммы у нее нет, есть только 15 тысяч.
Ей продиктовали номер сотового телефона, на счет которого нужно внести эти деньги. Женщина выполнила указания. Когда выяснилось, что с сыном все в порядке и никаких проблем у него нет, пенсионерка обратилась в полицию. По номеру сотового телефона было установлено, что это Самарский оператор связи. По данному факту проводится дальнейшая проверка.
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