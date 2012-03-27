Тагильчанка перевела 15 тысяч рублей на счет оператора связи в Самаре

Как рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД, в ночь с субботы на воскресенье у женщины зазвонил сотовый телефон. Когда она ответила, то услышала: «Мама, я попал в полицию. Нужно 70 тысяч рублей». Женщина объяснила своему якобы сыну, что такой суммы у нее нет, есть только 15 тысяч.