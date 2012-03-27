В Нижнем Тагиле лжесантехник украл у 80-летней пенсионерки почти 50 тысяч рублей

24 марта около половины третьего дня к хозяйке квартиры в доме по улице Металлургов, на Тагилстрое, пришел мужчина, который представился слесарем-сантехником. Пенсионерка впустила специалиста, который, осмотрев в ванной трубы, нашел утечку и сказал, что замена детали обойдется ей в 120 рублей.

Женщина достала необходимую сумму, при этом неосмотрительно «засветив» имеющуюся в доме наличность. Буквально на выходе мужчина попросил хозяйку квартиры посмотреть, не протекают ли трубы на кухне. Но на кухне все оказалось сухо. Хозяйка квартиры попрощалась с сантехникоми занялась своими делами.

На следующий день, когда 80-летней женщине понадобились деньги, она не обнаружила их на месте: пропали сорок семь с половиной тысяч рублей. По данным пресс-службы Нижнетагильского УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», ведется расследование.