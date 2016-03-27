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Житель Нижнего Тагила подозревается в кражах из гимназии и детского сада (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Нижнего Тагила подозревается в кражах из гимназии и детского сада (ФОТО)

27 марта 2016, 12:45ПроисшествияПавел Щербина
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