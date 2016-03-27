Житель Нижнего Тагила подозревается в кражах из гимназии и детского сада (ФОТО)

С 11 по 14 марта полиция Нижней Туры приняла три заявления о кражах из образовательных учреждений. Во всех трёх случаях пропадали деньги. По версии полиции, злоумышленник украл в гимназии 22 600 (дважды посетив учреждение) и ещё 12 000 рублей в детском саду «Золотой петушок».

Полиция опросила свидетелей и потерпевших. Был составлен портрет преступника.

Вскоре предполагаемый вор был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 42-летний житель Нижнего Тагила. Он уже сознался в совершении преступлений.

Полицией Нижней Туры возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские просят обратить внимание на фотографию подозреваемого. Известно, что перед тем, как приехать в Нижнюю Туру, тагильчанин посетил и другие города Свердловской области.

Если вы пострадали от его преступных действий или знаете о других преступлениях, совершенных им, полицейские просят звонить по номерам: 8 (34342) 2-12-10 (полиция Нижней Туры), 8 (34341) 2-12-77 (телефон доверия).