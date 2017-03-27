Бывший полицейский из Екатеринбурга получил три года колонии за взятку 1,5 млн рублей

39-летний бывший сотрудник полиции Екатеринбурга признан виновным в преступлении, совершенном с использованием служебного положения.

Судом установлено, что экс-майор в июне 2016 года получил через посредника часть взятки – 200 000 рублей из 1,5 млн рублей – в качестве вознаграждения за прекращение проверочных мероприятий и отказ в возбуждении уголовного дела в отношении ветеринарного врача ГБУ Свердловской области.

При этом фактически обвиняемый никак не мог повлиять на принятие решения следователями СК. Довести свой умысел до конца и получить полную сумму мужчина не смог. В этом ему помешало задержание, организованное сотрудниками Управления ФСБ.

Состоялся суд. Бывшего полицейского приговорили к трем годам колонии общего режима. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

К изобличению должностного лица сразу же после задержания подключились сыщики собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области, которые совместно с коллегами из ФСБ и окружного следственного комитета осуществляли мероприятия по сбору доказательственной базы. После вступления приговора суда в законную силу, Евгений Исаев будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Непосредственных руководителей Исаева ожидает строгая дисциплинарная ответственность за упущения в воспитательной работе с личным составом по антикоррупционной составляющей. Процесс очищения гарнизона свердловской полиции от всевозможных предателей интересов системы МВД России в ежедневном режиме осуществляется собственными силами оперативных подразделений прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.