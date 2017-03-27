Молодые люди устроили перестрелку возле детского сада в Екатеринбурге
27 марта 2017, 09:25Происшествия
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В минувшие выходные очевидцы сообщили, что в Екатеринбурге рядом с детским садом на ЖБИ по адресу Сыромолотова 17а несколько молодых людей устроили стрельбу, а затем убежали.
Сюжеты: Екатеринбург
В полиции сообщили, что им информации об инциденте не поступало. Но сигнал в любом случае будет проверен, пишет «РИА Новости».
По предварительным данным, в перестрелке участвовали семь человек, никто не пострадал. Инцидент произошел на глазах у нескольких очевидцев. Позже хулиганы скрылись на парковке ресторана, находящегося поблизости.
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