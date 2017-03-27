Молодые люди устроили перестрелку возле детского сада в Екатеринбурге

В полиции сообщили, что им информации об инциденте не поступало. Но сигнал в любом случае будет проверен, пишет «РИА Новости» .

По предварительным данным, в перестрелке участвовали семь человек, никто не пострадал. Инцидент произошел на глазах у нескольких очевидцев. Позже хулиганы скрылись на парковке ресторана, находящегося поблизости.