Один человек погиб и четверо пострадали в лобовом ДТП под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

Как сообщает Е1, женина 55-лет, находясь за рулем иномарки «Чери», совершила выезд на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с российским автомобилем двенадцатой модели.

«Двенадцатая» превратилась в груду металла, чтобы извлечь из нее пострадавших, потребовалось вызвать МЧС.

Погибла 59-летняя пассажирка китайской иномарки. Еще две женщины, ехавшие в этой машине, и сама водитель получили травмы различной степени тяжести.

43-летнюю пассажирку и 35-летнего водителя отечественного автомобиля доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. В «двенадцатой», находился 10-летний ребенок, он перевозился в детском кресле и не пострадал.