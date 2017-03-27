Рыбак провалился под лёд реки Исеть в Екатеринбурге

Горожане рассказали о том, что рыбаки часто сидят в том месте, где накануне случилось ЧП. Сотрудники МЧС предупреждают любителей речной рыбы о том, что лёд уже довольно тонкий, поэтому не стоит рисковать жизнью, выходя на поверхность водоемов.