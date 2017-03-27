Рыбак провалился под лёд реки Исеть в Екатеринбурге
27 марта 2017, 08:10Происшествия
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В Екатеринбурге в минувшие выходные в реку Исеть провалился рыбак.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы вызвали спасателей, которые помогли мужчине выбраться из-подо льда.
Они доставили его на берег и передали бригаде скорой помощи, сообщает E1.ru.
Горожане рассказали о том, что рыбаки часто сидят в том месте, где накануне случилось ЧП. Сотрудники МЧС предупреждают любителей речной рыбы о том, что лёд уже довольно тонкий, поэтому не стоит рисковать жизнью, выходя на поверхность водоемов.
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