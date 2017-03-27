Свердловчанин увеличил срок своего заключения на 4 года, избив сотрудника колонии

В октябре 2016 года отбывающий наказание в исправительной колонии Краснотурьинска гражданин совершил преступления в отношении сотрудника ИК-3, за что был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Инцидент произошел в колонии, когда младший инспектор группы надзора потребовал у осужденного передать ему сигареты. На законное требование полицейского заключенный ответил нецензурной бранью, чем публично оскорбил сотрудника.

Далее, находясь в отряде, по отношению к тому же сотруднику ИК осужденный применил насилие, ударив его два раза кулаком по голове. Тем самым он нанес телесные повреждения полицейскому.

Было возбуждено уголовное дело, по материалам которого суд вынес обвинительный приговор осужденному в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.